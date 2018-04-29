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Ураган в Башкирии сорвал крыши школы, детского сада, фермы и дома культуры
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Ураган в Башкирии сорвал крыши школы, детского сада, фермы и дома культуры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по Башкортостану сообщили о том, что ураганный ветер сорвал крыши со здания школы, детского сада, дома культуры, молочной фермы и еще нескольких жилых домов, передает РИА «Новости».
"В субботу шквалистый ветер повредил кровлю 8 частных и 1 двухэтажного дома в поселке Ермекеево, повреждена крыша еще одного дома в деревне Нижне-Улу-Елга. В поселке Бижбуляк частично повреждена кровля здания детского сада и кровли двух зданий на территории молочно-товарной фермы, в Буздякском районе повреждена крыша сельского дома культуры", — сообщили спасатели.
Отмечается, что ветер на территории Башкирии достигает 26 метров в секунду, местами иду дожди с грозами. Силы ГУ МЧС по республике переведены в режим повышенной готовности.
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