Ураган в Башкирии сорвал крыши школы, детского сада, фермы и дома культуры

"В субботу шквалистый ветер повредил кровлю 8 частных и 1 двухэтажного дома в поселке Ермекеево, повреждена крыша еще одного дома в деревне Нижне-Улу-Елга. В поселке Бижбуляк частично повреждена кровля здания детского сада и кровли двух зданий на территории молочно-товарной фермы, в Буздякском районе повреждена крыша сельского дома культуры", — сообщили спасатели.

Отмечается, что ветер на территории Башкирии достигает 26 метров в секунду, местами иду дожди с грозами. Силы ГУ МЧС по республике переведены в режим повышенной готовности.