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В Казани снова ожидается плохая погода
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В Казани снова ожидается плохая погода 

Газета.Ru 1 час назад
Сильные дожди, грозы и сильный ветер порывами до 23 м/с ожидают Татарстан днем в субботу, 28 апреля, и ночью, 29 апреля, сообщает "Татар-информ".
Погода ухудшится в связи с выходом активного юго-западного циклона. Днем в воскресенье в тыловой его части будет сохраняться сильный западный ветер порывами 15 — 20 м/с, временами будет идти дождь.
В ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями. Столицу республики ждет дождь, местами сильный. Ветер северо-западный порывами до 15 — 20 м/с.
Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, температура воздуха сегодня ночью составит 4 — 6 градусов тепла, днем она поднимется до 8 — 10 градусов.
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