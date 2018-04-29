В Казани снова ожидается плохая погода

Сильные дожди, грозы и сильный ветер порывами до 23 м/с ожидают Татарстан днем в субботу, 28 апреля, и ночью, 29 апреля, сообщает "Татар-информ"

Погода ухудшится в связи с выходом активного юго-западного циклона. Днем в воскресенье в тыловой его части будет сохраняться сильный западный ветер порывами 15 — 20 м/с, временами будет идти дождь.

В ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями. Столицу республики ждет дождь, местами сильный. Ветер северо-западный порывами до 15 — 20 м/с.