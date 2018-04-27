Ещё
В Адыгее учебный самолет совершил аварийную посадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее учебный самолет совершил аварийную посадку 

РИА Новости 35 минут назад
РИА Новости. Учебный самолет Л-39 совершил аварийную посадку в Адыгее из-за попадания птицы в двигатель, никто не пострадал
РИА Новости: последние новости
Поезд сошел с рельсов на севере Италии При пожаре в Челябинской области ночью в пятницу погибли три человека СК проводит проверку после пожара в доме под Костромой
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию581
Джигарханян захотел умереть дома38
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»85
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение