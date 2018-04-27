Учебный самолет совершил жесткую посадку в Адыгее

МАЙКОП , 27 апреля. / ТАСС /. Самолет Л-39 Майкопской учебной авиационной базы совершил жесткую посадку в районе поселка Косинов в Адыгее , пилот госпитализирован, сообщил ТАСС в пятницу источник в оперативных службах республики.

"Учебный самолет Майкопской учебной авиационной базы совершил жесткую посадку, на борту находился один человек — пилот-курсант. Он госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Факт ЧП агентству подтвердили в Адыгейском поисково-спасательном отряде МЧС России . По данным собеседника, разрушений на земле нет.

В единой дежурно-диспетчерской службе Майкопа ТАСС рассказали, что самолет совершил вынужденную посадку. «Пилот жив, госпитализирован в военный госпиталь с сотрясением», — сказали в службе.