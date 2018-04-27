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Учебный самолет совершил жесткую посадку в Адыгее
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Учебный самолет совершил жесткую посадку в Адыгее 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МАЙКОП, 27 апреля. /ТАСС/. Самолет Л-39 Майкопской учебной авиационной базы совершил жесткую посадку в районе поселка Косинов в Адыгее, пилот госпитализирован, сообщил ТАСС в пятницу источник в оперативных службах республики.
"Учебный самолет Майкопской учебной авиационной базы совершил жесткую посадку, на борту находился один человек — пилот-курсант. Он госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
Факт ЧП агентству подтвердили в Адыгейском поисково-спасательном отряде МЧС России. По данным собеседника, разрушений на земле нет.
В единой дежурно-диспетчерской службе Майкопа ТАСС рассказали, что самолет совершил вынужденную посадку. «Пилот жив, госпитализирован в военный госпиталь с сотрясением», — сказали в службе.
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