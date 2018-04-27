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Летевший из Петербурга в Таджикистан самолет приземлился в Москве из‐за заболевшего пассажира
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Летевший из Петербурга в Таджикистан самолет приземлился в Москве из‐за заболевшего пассажира 

360tv.ru 1 час назад
В пятницу, 27 апреля, пассажиру стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Худжанд. Командир корабля запросил экстренную посадку в одном из столичных аэропортов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Командир А-321 «Уральских авиалиний» рано утром через час после вылета из Санкт-Петербурга запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту, поскольку один из пассажиров почувствовал себя плохо
— источник.
На летном поле борт встречала бригада реаниматоров. Врачи сразу поднялись в самолет и оказали пассажиру экстренную помощь на месте. После этого больного госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным, источника угрозы для жизни этого человека нет.
Позже самолет продолжил свой полет в Худжанд.
Самолет, выполнявший рейс Москва-Иркутск, 20 апреля совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачева. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров. Бригада оказала помощь больному и доставила его в больницу. Примерно через полтора часа после посадки в Новосибирске, самолет отправился в Иркутск.
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