Пенсионерка стала жертвой пожара в Ростове‐на‐Дону

85‐летняя женщина погибла в результате пожара в Ростове‐на‐Дону. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Тюленина. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло на площади 50 квадратных метров. Спасатели потушили пожар за полчаса. В ликвидации огня участвовали 15 человек и три единицы техники. Причины случившегося уточняются.