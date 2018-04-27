Ещё
Пенсионерка стала жертвой пожара в Ростове‐на‐Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

Пенсионерка стала жертвой пожара в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
85‐летняя женщина погибла в результате пожара в Ростове‐на‐Дону. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Тюленина. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло на площади 50 квадратных метров. Спасатели потушили пожар за полчаса. В ликвидации огня участвовали 15 человек и три единицы техники. Причины случившегося уточняются.
В селе под Брянском загорелся дом. В пожаре погибли двое дошкольников. В рамках уголовного дела с целью выяснения причин пожара и гибели людей будут проведены необходимые судебные экспертизы.
360tv.ru: последние новости
Незваный гость из Атлантики. Почему ураганы зачастили в Москву и область За два дня в мире произошло 28 сильных землетрясений. Но это не конец света Балконы жилого дома снесло ураганом в Обнинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ195
Поставим Макаревича на место658
Кореи помирились105
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение