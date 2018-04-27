Ураган в Саратове повредил машины 

Сломанное сильными порывами дерево угодило на крышу припаркованного рядом легкового автомобиля.
Инцидент произошел вечером 26 апреля во время сильного дождя с грозой. Напомним, синоптики передавали ранее штормовое предупреждение.
Около дома, расположенного на улице Полевой в областном центре, рухнул большой тополь. Причем, дерево при падении сильно покорежило машину ВАЗ. К счастью, никто из людей не пострадал.
Штормовой ветер снес дерево и возле гостиницы «Саратов», где также был смят упавшим стволом легковой автомобиль.
Фото: соцсети