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Ураган в Саратове повредил машины
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Ураган в Саратове повредил машины 

Новости Саратова 35 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сломанное сильными порывами дерево угодило на крышу припаркованного рядом легкового автомобиля.
Инцидент произошел вечером 26 апреля во время сильного дождя с грозой. Напомним, синоптики передавали ранее штормовое предупреждение.
Около дома, расположенного на улице Полевой в областном центре, рухнул большой тополь. Причем, дерево при падении сильно покорежило машину ВАЗ. К счастью, никто из людей не пострадал.
Штормовой ветер снес дерево и возле гостиницы «Саратов», где также был смят упавшим стволом легковой автомобиль.
Фото: соцсети
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