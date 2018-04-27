Ещё
При пожаре в Челябинской области ночью в пятницу погибли три человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При пожаре в Челябинской области ночью в пятницу погибли три человека 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в пятницу ночью в Кунашакском районе Челябинской области, предварительная причина — неосторожность при курении, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
"Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в поселке Новобурино поступило в 03.03 (01.03 мск), пожарные прибыли на место в 03.08 (01.08 мск), ликвидация возгорания была объявлена в 03.11 (01.11 мск). В результате пожара погибли три человека. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в ликвидации пожара от МЧС участвовали 12 человек и четыре единицы техники.
Огнем были повреждены пол, диван, стол, добавили в пресс-центре.
РИА Новости: последние новости
Источник сообщил о гибели двоих детей при пожаре в Брянской области На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2 В Москве в четверг объявили "желтый" уровень погодной опасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян75
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1790
Россияне закупились подделками26
Морской авиации России предрекли смерть392
Госдеп составил список послушных стран322
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
00:59
Бузова опешила от хамства Распутиной
Шоу-бизнес
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение