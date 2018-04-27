При пожаре в Челябинской области ночью в пятницу погибли три человека

"Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в поселке Новобурино поступило в 03.03 (01.03 мск), пожарные прибыли на место в 03.08 (01.08 мск), ликвидация возгорания была объявлена в 03.11 (01.11 мск). В результате пожара погибли три человека. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ликвидации пожара от МЧС участвовали 12 человек и четыре единицы техники.

Огнем были повреждены пол, диван, стол, добавили в пресс-центре.