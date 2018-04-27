Волгоградская область освободилась от большой воды

Волгоградской области , начиная с 4 апреля, продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация», объявленный в связи со страшным наводнением, которое меньше чем за месяц охватило 12 районов. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области к сегодняшнему дню все населенные пункты уже освободились от большой воды. Жители пострадавших сел и хуторов подсчитывают убытки.

— На сегодня подтопленных территорий в Волгоградской области нет, — говорится в утренней оперативной информации главного управления МЧС России по региону. — За сутки вода отступила от двух населенных пунктов Иловлинского района, где еще вчера утром подтопленными оставались 30 придворовых территорий.

Справиться с последствиями сильного наводнения в волгоградской области помогла установившаяся в последние дни жаркая погода. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Решение не отменять ЧС вчера принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров