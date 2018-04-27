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Авиакомпания «Победа» начала полеты из Внуково в Берлин
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Авиакомпания «Победа» начала полеты из Внуково в Берлин 

Rambler News Service 1 час назад
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начала полеты из аэропорта Внуково в Берлин. Первый рейс был выполнен с загрузкой 97%, сообщили в авиакомпании.
Рейсы в столицу Германии выполняются два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-800.
Берлин стал пятым городом Германии в маршрутной карте «Победы». Помимо столицы из аэропорта Внуково «Победа» также выполняет регулярные рейсы в Баден-Баден, Кельн, Лейпциг и Мемминген.
Ранее авиавласти России и Германии договорились о признании регионального статуса подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщили в Минтрансе. Региональный статус был подтверждён 25 апреля, пояснили RNS в министерстве.
«Вследствие признания немецкими авиавластями регионального статуса аэропорта Жуковский получено разрешение на выполнение регулярных полетов с 26 апреля авиакомпанией «Победа» из аэропорта «Внуково» в Берлин», — сказали в ведомстве.
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