В России зафиксировано 88 природных пожаров на площади около 170 тысяч гектаров

России в настоящий момент зафиксировано 88 природных пожаров на площади около 170 тыс. га, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные федеральной службы авиалесоохраны. Отмечается, что за сутки ликвидировано 76 пожаров, при этом самое большое количество термоточек зафиксировано в Амурской области — 22 природных пожара. Ранее сообщалось, что девять лесных пожаров общей площадью 129,8 га удалось ликвидировать в Иркутской области Также во всех регионах России начались масштабные учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров.