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В России горят уже более 120 тысяч гектаров леса
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В России горят уже более 120 тысяч гектаров леса 

Авторадио 58 минут назад
В России горят уже более 120 тысяч гектаров леса — это на 8 тысяч больше, чем в минувшие сутки. Самая сложная ситуация по-прежнему в Амурской области. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории всего региона. Ранее он действовал в отдельных районах. Весь месяц в Приамурье сухо и ветрено. Это сильно осложняет работу спасателей. С огнем борются более 1200 человек. Накануне в регион прибыл еще один самолет Бе-200 из Красноярска и свыше сотни пожарных расчетов. По прогнозам спасателей, пожары постепенно будут перемещаться в сторону европейской части России.
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