Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров 

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На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

Пожар в Нью-Йорке: 3 из 13 пострадавших - в критическом состоянии

Жители России и Казахстана сняли на видео разгул стихии во время сильного урагана