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Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров
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Природные пожары в России поглотили 190 тысяч гектаров 

Вести.Ru 1 час назад
Площадь природных пожаров в России увеличилась до 190 тысяч гектаров. Горят леса в Забайкалье и Приморье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Наиболее сложной остается обстановка в Амурской области. За минувшие сутки на Дальнем Востоке было зафиксировано более 70 лесных пожаров, уточняет «Россия 24».
В Оренбургской области огонь теперь тушат с помощью военно-транспортной авиации. Выделить региону самолеты распорядился министр обороны Сергей Шойгу. Один из бортов, Ил-76, уже борется с огнем в Сорочинском районе. На очаги возгорания сброшено более сорока тонн воды. Остальные самолеты готовы вылететь при первой необходимости.
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