Поселок в Хабаровском крае подтопило из-за перелива реки через дамбу

Резкое повышение уровня воды произошло из-за ледового затора на реке Тумнин.

"По состоянию на 10.00 (03.00 мск) 27 апреля в результате перелива реки через защитную дамбу подтоплены 10 дворовых территорий частных домов по улицам Набережная и Лесная с населением 21 человек. Для жителей подворий, оказавшихся в зоне подтопления, на базе средней школы поселка Тумнин развернут пункт временного размещения, однако люди отказались от отселения. Временно у родственников самостоятельно разместились 6 человек", — говорится в сообщении.

Ледовый затор на реке Тумнин сохраняется, уровень воды на разных участках колеблется. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб. На территории поселка Тумнин с 26 апреля введен режим ЧС.

В Ванинский район направлена дополнительная группа спасателей Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России из 8 человек из Комсомольска-на-Амуре . Спасатели готовы эвакуировать население, доставлять гуманитарную помощь.