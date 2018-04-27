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Поселок в Хабаровском крае подтопило из-за перелива реки через дамбу
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Поселок в Хабаровском крае подтопило из-за перелива реки через дамбу 

РИА Новости 16 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Часть поселка Тумнин в Хабаровском крае оказалась подтопленной из-за перелива реки через защитную дамбу, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Резкое повышение уровня воды произошло из-за ледового затора на реке Тумнин.
"По состоянию на 10.00 (03.00 мск) 27 апреля в результате перелива реки через защитную дамбу подтоплены 10 дворовых территорий частных домов по улицам Набережная и Лесная с населением 21 человек. Для жителей подворий, оказавшихся в зоне подтопления, на базе средней школы поселка Тумнин развернут пункт временного размещения, однако люди отказались от отселения. Временно у родственников самостоятельно разместились 6 человек", — говорится в сообщении.
Ледовый затор на реке Тумнин сохраняется, уровень воды на разных участках колеблется. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб. На территории поселка Тумнин с 26 апреля введен режим ЧС.
В Ванинский район направлена дополнительная группа спасателей Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России из 8 человек из Комсомольска-на-Амуре. Спасатели готовы эвакуировать население, доставлять гуманитарную помощь.
В Хабаровске в готовности к вылету находится вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Сейчас метеоусловия не позволяют применять авиацию. При улучшении погоды спасатели оперативно вылетят в район и при необходимости проведут работы по разрушению ледового затора и пропуску паводковых вод.
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