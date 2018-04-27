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Семьи погибших и пострадавшие от шторма в столице могут обращаться за получением материальной помощи
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Семьи погибших и пострадавшие от шторма в столице могут обращаться за получением материальной помощи 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Начала работать «горячая линия», где можно утончить перечень нужных документов.
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы начинает прием заявлений на получение семьями погибших и пострадавшими материальной помощи во время шторма, произошедшего в столице 21 апреля.
Данная информация появилась в четверг, 26 апреля.
— По вопросам, связанным с оформления матпомощи, следует обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения по адресу: улица Новая Басманная, дом №10, строение №1, — рассказали агентству городских новостей «Москва» представители учреждения.
По словам пресс-службы, подать заявление возможно с понедельник по четверг (с 8:00 до 17:00), а в пятницу — с 8:00 до 15:45.
Помимо того, начала работать «горячая линия», где возможно уточнить информацию по оформлению матпомощи: 8 (495) 625-58-75 и 8 (495) 623-20-15.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В субботу, 21 апреля, и ночью в воскресенье на столичный регион обрушился шторм, а также ливень, гроза и град. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате стихии было повалено около 900 деревьев, повреждены десятки машин. Пострадали 17 человек. Разбушевавшаяся стихия закончилась для одной семьи трагедией. Во время урагана группа подростков гуляла во дворе, у дома. Порыв ветра опрокинул на двух подруг металлический павильон для мусорных баков. Девочек экстренно доставили в больницу. У одной диагностировали травму головы и ушибы, вторая оказалась в тяжелом состоянии. Школьницу спасти, к сожалению, не удалось. Позднее число жертв столичного шторма увеличилось до двух — женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц.
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