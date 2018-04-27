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Возрождение «царства больших панд» после землетрясения
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Возрождение «царства больших панд» после землетрясения 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 26 апреля /Синьхуа/ — В заповеднике «Волун» /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ находится не только один из важнейших в Китае ареалов обитания больших панд, но и национальный центр по охране и исследованию этих редких животных.
10 лет назад мощное землетрясение в уезде Вэньчуань вызвало огромные разрушения в национальном природном заповеднике «Волун». Серьезно пострадал и Китайский центр по охране и исследованию больших панд. Но сегодня центр обрел «вторую жизнь». Три подчиненные ему исследовательские базы — Волунская, Дуцзянъяньская и Яаньская — полностью восстановлены, реконструированы и вновь приступили к работе.
На конец 2017 года численность популяции содержащихся в центре больших панд достигла 270 особей, что составляет почти 60 проц популяции больших панд, которые содержатся в неволе по всему миру. Одновременно установлены отношения научно-исследовательского сотрудничества с 15 зоопарками 13 стран. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
ИА Синьхуа: последние новости
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