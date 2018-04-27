На юге Москвы произошел пожар 

Информация о происшествии в столице появилась 27 апреля.
В столичном районе Южное Чертаново, по данным СМИ, произошел пожар в одном из гаражей. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
— Пожар возник по адресу: улица Дорожная, рядом с домом №28, — говорится в сообщении экстренного ведомства.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) агентству городских новостей «Москва» уточнили, что пожар ликвидирован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожарные потушили возгорание на подмосковном литейно-механическом заводе