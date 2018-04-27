На юге Москвы произошел пожар

Информация о происшествии в столице появилась 27 апреля.

В столичном районе Южное Чертаново, по данным СМИ, произошел пожар в одном из гаражей. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

— Пожар возник по адресу: улица Дорожная, рядом с домом №28, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

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