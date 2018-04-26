Более 32 миллионов рублей выделено на судмедэкспертизу останков жертв крушения Ан‐148

Высокотехнологичные

молекулярно-генетические

исследования поручено провести федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр

судебно-медицинской

Средства на финансирование экспертизы выделены из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Самолет

Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы Орск , 11 февраля упал в районе деревни Степановское Раменского района через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово . Все находившиеся на борту люди погибли.

Шестеро погибших при крушении авиалайнера Ан‐148 в Раменском районе Подмосковья опознаны, их тела выданы родственникам.