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Более 32 миллионов рублей выделено на судмедэкспертизу останков жертв крушения Ан‐148
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Более 32 миллионов рублей выделено на судмедэкспертизу останков жертв крушения Ан‐148 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Правительство России выделит почти 32,6 миллиона рублей на проведение судебно‐медицинской экспертизы останков пассажиров и членов экипажа разбившегося в феврале в Московской области самолета Ан‐148. Распоряжение, подписанное премьер‐министром России Дмитрием Медведевым опубликовано на официальном интернет‐портале правовой информации.
Высокотехнологичные
молекулярно-генетические
исследования поручено провести федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр
судебно-медицинской
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации, сказано в сообщении портала.
Средства на финансирование экспертизы выделены из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Самолет
Ан-148  авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в районе деревни Степановское Раменского района через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Все находившиеся на борту люди погибли.
Шестеро погибших при крушении авиалайнера Ан‐148 в Раменском районе Подмосковья опознаны, их тела выданы родственникам.
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