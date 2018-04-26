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Кабмин выделил более 32 млн рублей на судмедэкспертизу останков жертв крушения Ан-148
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Кабмин выделил более 32 млн рублей на судмедэкспертизу останков жертв крушения Ан-148 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении порядка 32,6 млн рублей на высокотехнологичные исследования при проведении судмедэкспертизы останков погибших при крушении самолета Ан-148, упавшего в феврале в Подмосковье. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить Минздраву России… бюджетные ассигнования в размере 32577,6 тыс. рублей на проведение федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации высокотехнологичных молекулярно-генетических исследований при проведении судебно-медицинской экспертизы биологических объектов, найденных на месте авиационной катастрофы самолета Ан-148", — говорится в распоряжении.
Средства выделяются из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
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