Кабмин выделил более 32 млн рублей на судмедэкспертизу останков жертв крушения Ан-148

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении порядка 32,6 млн рублей на высокотехнологичные исследования при проведении судмедэкспертизы останков погибших при крушении самолета Ан-148, упавшего в феврале в Подмосковье . Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минздраву России … бюджетные ассигнования в размере 32577,6 тыс. рублей на проведение федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации высокотехнологичных молекулярно-генетических исследований при проведении судебно-медицинской экспертизы биологических объектов, найденных на месте авиационной катастрофы самолета Ан-148", — говорится в распоряжении.

Средства выделяются из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.