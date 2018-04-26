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Срочно: 9 израильских юношей погибли в результате внезапного наводнения
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Срочно: 9 израильских юношей погибли в результате внезапного наводнения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 26 апреля /Синьхуа/ — В четверг вечером 9  израильских юношей были объявлены погибшими в результате внезапного
наводнения в Пустыне Негев на юге Израиля, что было вызвано
сильными весенними дождями. Об этом сообщила полиция Израиля.
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