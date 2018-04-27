Женщина погибла, упав с высоты на востоке Москвы

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели женщины, которая погибла, упав с высоты на востоке Москвы , сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Около жилого дома на улице Первомайская обнаружено тело женщины с признаками травм при падении с большой высоты», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Выясняются обстоятельства случившегося.