Ещё
Женщина погибла, упав с высоты на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина погибла, упав с высоты на востоке Москвы 

РИАМО 38 минут назад
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели женщины, которая погибла, упав с высоты на востоке Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Около жилого дома на улице Первомайская обнаружено тело женщины с признаками травм при падении с большой высоты», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Выясняются обстоятельства случившегося.
«Дело будет передано в Следственный комитет», — сказал сотрудник пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Пассажира, из‑за которого пришлось посадить самолет в Москве, оштрафовали за курение В «Мособлэнерго» поступило около 300 заявок после урагана в Подмосковье Систему прогноза погодных явлений создадут вокруг Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»40
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна69
Поставим Макаревича на место361
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян180
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение