Вертолет эвакуировал ребенка, упавшего с высоты в Москве

Медицинский вертолет эвакуировал ребенка, который упал с высоты на улице Сталеваров в Москве , сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Сталеваров, дом 12/2, где произошло падение с высоты.

«С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Подробности происшествия уточняются.