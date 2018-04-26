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Вертолет эвакуировал ребенка, упавшего с высоты в Москве
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Вертолет эвакуировал ребенка, упавшего с высоты в Москве 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Медицинский вертолет эвакуировал ребенка, который упал с высоты на улице Сталеваров в Москве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Сталеваров, дом 12/2, где произошло падение с высоты.
«С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Подробности происшествия уточняются.
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