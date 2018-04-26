В Кемеровской области при обрушении здания погиб ребенок

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Один ребенок погиб при обрушении конструкций неэксплуатируемого здания в поселке Благодатный Кемеровской области . Еще один ребенок пострадал. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона.

"В населенном пункте Благодатный произошло обрушение конструкций неэксплуатируемого здания. По предварительным данным, один ребенок погиб, еще один получил травмы", — сказал собеседник агентства.

"Дети играли в здании. Тело погибшего ребенка находится под завалами, ведутся работы по его извлечению", — сообщил он.