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В Кемеровской области при обрушении здания погиб ребенок
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В Кемеровской области при обрушении здания погиб ребенок 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Один ребенок погиб при обрушении конструкций неэксплуатируемого здания в поселке Благодатный Кемеровской области. Еще один ребенок пострадал. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона.
"В населенном пункте Благодатный произошло обрушение конструкций неэксплуатируемого здания. По предварительным данным, один ребенок погиб, еще один получил травмы", — сказал собеседник агентства.
"Дети играли в здании. Тело погибшего ребенка находится под завалами, ведутся работы по его извлечению", — сообщил он.
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