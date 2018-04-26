Полеты в районах аэропортов Москвы ограничат из-за репетиции Парада Победы

В связи с репетицией воздушной части Парада Победы будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районах ряда аэродромов и аэропортов Московской воздушной зоны 4,6 и 9 мая 2018 года, сообщили во ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации ».

«Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») сообщает, что в связи с проведением репетиций воздушной части Парада Победы 4 и 6 мая и непосредственно парада 9 мая 2018 года будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районах ряда аэродромов и аэропортов Московской воздушной зоны», — сказали в Госкорпорации по ОрВД.

Так, в районе аэропорта Шереметьево воздушное пространство будет закрыто в указанные дни с 10:40 до 11:05 по московскому времени, в районе аэропорта Внуково — с 10 часов 50 минут до 11:15 мск, в районе Домодедово — с 10:50 до 11:15 мск, в районе аэропорта Остафьево — с 10:50 до 11:15 мск, в районе аэропорта Раменское (Жуковский) — с 10:50 до 11:15 мск, в районе аэропорта Калуга (Грабцево) — с 9:40 до 10:25 мск.

В госкорпорации отмечают, что «данные ограничения являются незначительными и не окажут серьезного влияния на штатную работу воздушных гаваней, в частности — Шереметьево, Домодедово и Внуково».

Авиакомпании и аэропорты уже уведомлены о грядущих ограничениях.

«Резервные дни для проведения воздушных тренировок Парада Победы — 5 и 8 мая. Эти даты могут быть задействованы при сложных метеоусловиях 4 и 6 мая», — добавили в госкорпорации.