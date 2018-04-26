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СМИ сообщили о гибели девяти израильтян в зоне паводка у Мертвого моря
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СМИ сообщили о гибели девяти израильтян в зоне паводка у Мертвого моря 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр — РИА Новости. Девять молодых израильтян погибли, попав в зону паводка у Мертвого моря, сообщила радиостанция «Кан».
Группа, насчитывавшая 25 юношей и девушек, была застигнута стихийным бедствием во время экскурсии в прибрежном ущелье Нахаль Цафит.
"Девять молодых людей погибли при наводнении в Нахаль Цафит", — передает радио.
Спасатели продолжают поиски одной девушки. Остальные члены группы найдены живыми.
Причиной паводка стали дожди, который второй день идут по всему Израилю. В районе Мертвого моря водные потоки, стекая с окрестных гор, переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.
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