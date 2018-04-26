СМИ сообщили о гибели девяти израильтян в зоне паводка у Мертвого моря

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр — РИА Новости . Девять молодых израильтян погибли, попав в зону паводка у Мертвого моря, сообщила радиостанция «Кан».

Группа, насчитывавшая 25 юношей и девушек, была застигнута стихийным бедствием во время экскурсии в прибрежном ущелье Нахаль Цафит.

"Девять молодых людей погибли при наводнении в Нахаль Цафит", — передает радио.

Спасатели продолжают поиски одной девушки. Остальные члены группы найдены живыми.