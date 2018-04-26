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Девять израильтян погибли из-за паводка у Мертвого моря
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Девять израильтян погибли из-за паводка у Мертвого моря 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Девять израильтян погибли и еще один пропал без вести в результате паводка близ Мертвого моря на юге Израиля. Об этом сообщила в четверг газета «Гаарец».
Группа израильских туристов попала в зону бурных паводковых течений на реке Цафит, бурные потоки унесли 25 человек. Остальные 15 человек из группы были спасены, состояние молодых людей опасений не вызывает.
В Израиле уже более суток идут сильные ливни. В среду палестинская девушка и подросток-бедуин погибли после того, как их на несколько километров отнесло бурным потоком наполнившихся дождевой водой пересыхающих рек пустыни.
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