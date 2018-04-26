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В Израиле семь человек пострадали из-за паводка у Мертвого моря
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В Израиле семь человек пострадали из-за паводка у Мертвого моря 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр — РИА Новости. Семеро молодых израильтян находятся в критическом состоянии, попав в зону паводка у Мертвого моря, десять человек до сих пор не найдены, сообщил официальный представитель службы скорой помощи.
Группа, насчитывавшая 25 человек, была застигнута стихийным бедствием во время экскурсии в одном из прибрежных ущелий.
"У нас есть данные о 15 пострадавших. Семь из них в критическом состоянии, они до сих пор находятся на месте", — сказал пресс-секретарь службы Эли Бин в эфире местного телевидения.
"Десять человек пропали без вести. Мы пока не можем их найти… Мы работаем наперегонки со временем", — добавил он.
К поискам и эвакуации пострадавших привлечены крупные силы полиции, добровольцы-спасатели, задействованы военные вертолеты. Основные израильские телеканалы ведут прямую трансляцию спасательной операции.
Причиной паводка стали дожди, который второй день идут по всему Израилю. В районе Мертвого моря водные потоки, стекая с окрестных гор, переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.
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