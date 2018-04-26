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Воздушное движение в московском регионе ограничат из-за репетиции парада
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Воздушное движение в московском регионе ограничат из-за репетиции парада 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Воздушное движение в московской зоне ограничат в связи с репетицией Парада Победы 4 и 6 мая, а также непосредственно 9 мая, сообщила Госкорпорация по организации воздушного движения.
"Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») сообщает, что в связи с проведением репетиций воздушной части Парада Победы 4 и 6 мая и непосредственно Парада 9 мая 2018 года будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районах ряда аэродромов и аэропортов Московской воздушной зоны", — говорится в сообщении.
В районе аэропорта «Шереметьево» воздушное пространство будет закрыто в указанные дни с 10.40 до 11.05 по московскому времени. В районе аэропорта «Внуково» — с 10.50 до 11.15. В районе аэропорта «Домодедово» — с 10.50 до 11.15. В районе аэропорта «Остафьево» — с 10.50 мин до 11.15. В районе аэропорта «Раменское» ("Жуковский") — с 10.50 до 11.15. В районе аэропорта Калуга ("Грабцево") — с 9.40 до 10.25.
Боевые машины в небе и на земле\: как репетируют парад Победы
Отмечается, что данные ограничения являются незначительными и не окажут серьезного влияния на штатную работу воздушных гаваней, в частности — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». В ходе уже прошедших в апреле текущего года репетиций воздушной части Парада Победы использование воздушного пространства в столице также ограничивалось, однако сбоев в организации движения воздушных судов зафиксировано не было.
Авиакомпании и аэропорты уже уведомлены о грядущих ограничениях. «В их сферу ответственности входит при необходимости скорректировать расписание во избежание задержек рейсов и проинформировать пассажиров о возможных изменениях», — добавили в ведомстве.
Резервные дни для проведения воздушных тренировок Парада Победы — 5 и 8 мая. Эти даты могут быть задействованы при сложных метеоусловиях 4 и 6 мая.
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