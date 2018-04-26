Более 1,4 тыс. пострадавших от паводка в Волгоградской области семей получили компенсации 

ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Более половины семей, пострадавших от паводка в Волгоградской области, получили компенсации за нанесенный им ущерб, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областной администрации. Максимальный размер материальной помощи составляет 50 тыс. рублей.
С 1 апреля в зонах подтопления в Волгоградской области в общей сложности находился 81 населенный пункт, вода вошла в 1,1 тыс. домов, в которых проживает около 5 тыс. человек. По информации регионального главка МЧС, частично подтопленными на утро четверга остаются два населенных пункта [30 приусадебных территорий] в Иловлинском районе. В регионе с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации.
"Материальную помощь за поврежденное паводком имущество в Волгоградской области получили 1438 семей. На сегодняшний день 1621 собственник имеет право на компенсацию. При этом комиссионное обследование домов практически завершено", — сказали в пресс-службе.
Вопрос оказания помощи пострадавшим от паводка поднимали в четверг на заседании межведомственного оперативного штаба с участием губернатора Андрея Бочарова. По информации его пресс-службы, перед совещанием он на вертолете совершил облет затронутых паводком территорий, встретился с жителями и проинспектировал результаты работ по ликвидации последствий ЧС.
В станице Преображенской Бочаров осмотрел берег реки Бузулук — в период паводка вода здесь поднялась на 5 м, а также разрушенный мост через реку Гришинку. Губернатор поставил задачи восстановить объект, а также очистить территорию от мусора, как только позволит гидрологическая обстановка. В пресс-службе также отметили, что сейчас в 78 населенных пунктах полностью закончили аварийно-восстановительные работы. При этом основной объем работ по выплатам материальной помощи и по восстановлению инфраструктуры должен быть завершен до 9 мая.
13 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что последствия паводка в регионе удалось минимизировать. Он заверил, что поставленная президентом задача скорейшего восстановления инфраструктуры и оказания адресной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате наводнения, будет выполнена.