Около Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8 

СОЧИ, 26 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали в районе Сочи днем в четверг, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Магнитуда 3,8. Регион — Россия, Кавказский регион", — говорится в сообщении.
Согласно данным центра, эпицентр находился на суше, приблизительно в 10 км юго-западнее сочинского поселка Лазаревское и на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 08:56 по Гринвичу (14:56 местного времени, совпадает с московским).
В единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС сообщили, что толчки не ощущались, информации о повреждениях не поступало.