Около Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8

СОЧИ , 26 апреля. / ТАСС /. Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали в районе Сочи днем в четверг, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Магнитуда 3,8. Регион — Россия , Кавказский регион", — говорится в сообщении.

Согласно данным центра, эпицентр находился на суше, приблизительно в 10 км юго-западнее сочинского поселка Лазаревское и на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 08:56 по Гринвичу (14:56 местного времени, совпадает с московским).

В единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС сообщили, что толчки не ощущались, информации о повреждениях не поступало.