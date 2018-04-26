Семь мостов остаются затопленными в Нижегородской области 

Семь мостов остаются затопленными в Нижегородской областиДве переправы из девяти затопленных освободились от воды: в Гагинском районе около села Никольское и в 1,5 километра от села Соболево. Как пояснили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области, паводок пошёл на спад, но затопленными остаются ещё семь низководных мостов.
Пока скрыты под водой переправы через Алатырь в Починковском районе, через Кудьму в Кстовском, два моста через Тёшу в Арзамасском районе, а также мост через Тёшу в Навашинском, переправа через Пьяну в Сергачском районе и мост через Линду на Бору. Затоплены также три участка автодорог — в Уренском, Воскресенском районах и городском округе Навашинский. Кроме того, подтоплены 65 придомовых территорий — в Урене и округе Шахунья.