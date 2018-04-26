Два затопленных в Гагинском районе моста освободились от воды

Два моста на реке Пьяне в Гагинском районе, которые были затоплены, в настоящее время уже освободились от воды. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным МЧС, в связи со спадом уровня воды с сегодняшнего дня, 26 апреля, вновь свободен мост около села Никольское и переправа в 1,5 км от села Соболево.

Таким образом, в регионе пока еще остаются подтопленными семь низководных мостов. Это переправы через реки Алатырь, Линда, Кудьма, Пьяну в Сергачском районе и два моста через Тешу. Также, по информации МЧС, остаются подтопленными три участка автодорог и 65 придомовых территорий.

Напомним, восемь придомовых территорий подтопило в Урене.