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Два затопленных в Гагинском районе моста освободились от воды
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Два затопленных в Гагинском районе моста освободились от воды 

Vgoroden.ru 50 минут назад
Фото: В городе N
Два моста на реке Пьяне в Гагинском районе, которые были затоплены, в настоящее время уже освободились от воды. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным МЧС, в связи со спадом уровня воды с сегодняшнего дня, 26 апреля, вновь свободен мост около села Никольское и переправа в 1,5 км от села Соболево.
Таким образом, в регионе пока еще остаются подтопленными семь низководных мостов. Это переправы через реки Алатырь, Линда, Кудьма, Пьяну в Сергачском районе и два моста через Тешу. Также, по информации МЧС, остаются подтопленными три участка автодорог и 65 придомовых территорий.
Напомним, восемь придомовых территорий подтопило в Урене.
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