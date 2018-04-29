МЧС Перми объявило штормовое предупреждение на 29 апреля

Согласно опубликованным данным Пермского ЦГМС, 29 апреля в регионе ожидаются дожди и местами грозы. Сообщается, что по Пермскому краю ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Пермского края быть внимательными и осторожными. В частности, уходя из дома, закрыть все окна и выключить электроприборы. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий.