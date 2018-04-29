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МЧС Перми объявило штормовое предупреждение на 29 апреля
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МЧС Перми объявило штормовое предупреждение на 29 апреля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сегодня, 28 апреля, МЧС России по Пермскому краю объявил штормовое предупреждение, сообщает «Инфореактор».
Согласно опубликованным данным Пермского ЦГМС, 29 апреля в регионе ожидаются дожди и местами грозы. Сообщается, что по Пермскому краю ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.
Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Пермского края быть внимательными и осторожными. В частности, уходя из дома, закрыть все окна и выключить электроприборы. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий.
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