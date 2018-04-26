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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в ближайшие часы
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Гроза и сильный ветер, порывы которого будут достигать 12-17 м/с ожидаются на территории Подмосковья в ближайшие часы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.
«В ближайшие один-три часа с сохранением вечером 26 апреля местами по Московской области ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с, в отдельных районах — гроза», — говорится в сообщении.
Ранее экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях выпустил московский главк МЧС. В ведомстве призывают быть осторожнее в связи с непогодой.
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