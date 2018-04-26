Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Алтайском крае

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа» совершил аварийную посадку в Залесовском районе Алтайского края , никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, сообщили в четверг в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"Предварительно установлено, что 26.04.2018 в районе села Видоново Залесовского района Алтайского края в связи с технической неисправностью двигателя совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа». На борту, по предварительным данным, находилось пять пассажиров и три члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал", — сообщили в ведомстве.