В Алтайском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«По предварительным данным, аварийная посадка произошла в районе ЗАТО Сибирский, пострадавших нет», — сказал источник.
По его словам, причиной произошедшего является техническая неисправность вертолёта.
Он добавил, что вертолёт выполнял рейс из Горно-Алтайска в Новосибирск. На борту, по предварительной информации, находились пять человек.
Ранее стало известно, что в Балтийском море потерпел крушение вертолёт Ка-29.