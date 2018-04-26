Грозы и сильный ветер обрушатся на Башкирию в пятницу, 27 апреля

Жителей Башкирии ожидает облачная погода и дожди на большей части республики.

Ветер усилится до 10–15 метров в секунду, ночью будет плюсовая температура на всей территории региона. На севере республики прогнозируют +3…+4 градуса, на юге — до +8 °С. Днем также будет тепло, +11…+16 градусов, но повсеместно пройдут дожди, а в центральной части республики и на юге даже ожидаются грозы. На отдельных участках дорог видимость ухудшится до 500–1000 метров, сообщили в МЧС по Башкирии.

— Уфимцев также ожидает сильный или умеренный дождь в течение дня. С 14:00 до 17:00 даже прогнозируют грозу с усилением ветра до 17 метров в секунду, — сообщает сервис Gismeteo.

А вот в Башгидромет грозу не ожидают, хотя также сообщили, что ночью пройдет сильный дождь, который ослабеет днем.