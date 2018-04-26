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На Южный Урал надвигается ураган
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На Южный Урал надвигается ураган 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального Гидрометцентра, c 20.00 26 апреля до 20.00 27 апреля на территории Южного Урала ожидаются сильные дожди с грозами. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный, с порывами до 18-23 метров в секунду.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, во время разгула стихии жителям лучше остаться дома или в том здании, где они находятся. Если шторм застал на улице, укрыться следует в каком-нибудь подъезде.
Спасатели также предупреждают жителей, что во время урагана нельзя прятаться около стен домов, рекламных щитов, деревьев и в остановках общественного транспорта.
При возникновении чрезвычайной ситуации южноуральцам следует звонить по номерам «01», «101» или в Единую дежурную диспетчерскую службу.
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