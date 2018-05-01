Более 245 тыс. человек задействованы в обеспечении безопасности 1 мая

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Более 245 тыс. сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России во время праздника весны и труда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Также задействовано свыше 64 тыс. единиц техники. Пожарную безопасность обеспечивают от МЧС России 37600 человек и 9300 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в регионах 1 мая запланировано более 4400 праздничных мероприятий. «Особое внимание уделяется пожарной безопасности, и, в частности, предупреждению возгораний в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе», — рассказали в МЧС.

В министерстве напомнили, что все органы управления и подразделения МЧС России с 09:00 мск 28 апреля переведены в режим повышенной готовности.