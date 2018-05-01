Ещё
Более 245 тыс. человек задействованы в обеспечении безопасности 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 245 тыс. человек задействованы в обеспечении безопасности 1 мая 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Primpress
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 245 тыс. сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России во время праздника весны и труда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"Также задействовано свыше 64 тыс. единиц техники. Пожарную безопасность обеспечивают от МЧС России 37600 человек и 9300 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в регионах 1 мая запланировано более 4400 праздничных мероприятий. «Особое внимание уделяется пожарной безопасности, и, в частности, предупреждению возгораний в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе», — рассказали в МЧС.
В министерстве напомнили, что все органы управления и подразделения МЧС России с 09:00 мск 28 апреля переведены в режим повышенной готовности.
ТАСС: последние новости
Спасатели обнаружили тело третьего туриста из перевернувшегося катамарана на реке Лемеза Два человека пострадали в результате пожара в квартире на юге Москвы Штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона объявлено в Приморье
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку122
«Мы сделали это за русских»47
США испугались Европы в торговой войне30
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе21
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной21
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение