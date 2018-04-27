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Жаркая суббота: на Южном Урале ожидается потепление до +22
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Жаркая суббота: на Южном Урале ожидается потепление до +22 

РИА «ФедералПресс» 20 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Рабочая суббота, 28 апреля, принесет южноуральцам резкое потепление. Воздух в некоторых районах области прогреется до +22 градусов, обещают в челябинском гидрометцентре. На севере региона столбики термометра будут показывать лишь +12 градусов.
При этом синоптики прогнозируют небольшой дождь и переменную облачность. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, отдельные порывы — до 15 метров в секунду.
В следующие дни на Южном Урале будет чуть холоднее. В воскресенье, 29 апреля, ожидается от +12 до +17 градусов, местами умеренный дождь, ветер с порывами 18–23 метра в секунду.
В ночь на понедельник температура опустится до 0 градусов. Местами будет идти небольшой дождь с мокрым снегом. Днем термометры будут показывать +8, +13 градусов, возможен небольшой дождь.
Отметим, вчера предположения, касающиеся погоды в Челябинске, озвучил глава города Евгений Тефтелев. «По моим прогнозам, после 4-5 мая установится тепло», — заявил мэр. После этой даты, отметил чиновник, в южноуральской столице начнут отключать отопление.
Фото: pixabay.com
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