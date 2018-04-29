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МЧС продлило штормовое предупреждение из-за ветра до 23 м/с на Южном Урале
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МЧС продлило штормовое предупреждение из-за ветра до 23 м/с на Южном Урале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра будет действовать на территории Челябинской области до майских праздников, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МЧС.
Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 30 апреля, в большинстве районов Южного Урала пройдут дожди. При этом отдельные порывы ветра будут достигать до 18-23 м/с.
Согласно прогнозу синоптиков, сильный ветер должен стихнуть лишь 1 мая. Однако в День весны и труда погоду южноуральцам, вероятнее всего, испортит мокрый снег.
Отметим, что ураганный ветер бушует в Челябинской области уже несколько дней. Жители региона делятся фотографиями и видео того, как стихия сносит деревья и крыши.
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