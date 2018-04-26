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В Балашове введен режим ЧС из-за сильного паводка
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В Балашове введен режим ЧС из-за сильного паводка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Балашовского муниципального района объявила режим ЧС в связи с максимальным подъемом уровня воды в реке Хопер. По данным пресс-службы районной администрации, за последние сутки вода в реке поднялась на 8 сантиметров. В настоящий момент уровень воды зафиксирован на отметке в 401 см.
В связи с повышением уровня воды, в муниципальном районе продолжается подтопление домовладений в микрорайонах «Захопёрье» и «Прибрежный». Экстренные службы оказывают жителям всю необходимую помощь. В «Захопёрье» организован постоянный пункт дежурства спасателей.
«Жителям муниципального района настоятельно рекомендовали найти возвышенности в границах возможного подтопления, перекрыть в домах газ и электричество во избежание замыкания электропроводки, а также перенести личные вещи на чердаки и крыши жилых домов», — сообщили в пресс-службе.
По возвращению домой жителям рекомендуется проверить целостность жилища, а также не пользоваться электричеством и газом до проверки исправности электроснабжения и газового оборудования.
Во избежание несчастных случаев гражданам рекомендуется быть особенно внимательными в районах подтопления при нахождении в охранных зонах линий электропередач.
Напомним, по данным ГУ МЧС региона, в результате паводка в настоящий момент остаются перелиты 9 низководных мостов и 4 участка автомобильных дорог. В зоне подтопления находятся около 190 приусадебных участков в двух муниципальных районах.
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