В Балашове введен режим ЧС из-за сильного паводка

Администрация Балашовского муниципального района объявила режим ЧС в связи с максимальным подъемом уровня воды в реке Хопер. По данным пресс-службы районной администрации, за последние сутки вода в реке поднялась на 8 сантиметров. В настоящий момент уровень воды зафиксирован на отметке в 401 см.

В связи с повышением уровня воды, в муниципальном районе продолжается подтопление домовладений в микрорайонах «Захопёрье» и «Прибрежный». Экстренные службы оказывают жителям всю необходимую помощь. В «Захопёрье» организован постоянный пункт дежурства спасателей.

«Жителям муниципального района настоятельно рекомендовали найти возвышенности в границах возможного подтопления, перекрыть в домах газ и электричество во избежание замыкания электропроводки, а также перенести личные вещи на чердаки и крыши жилых домов», — сообщили в пресс-службе.

По возвращению домой жителям рекомендуется проверить целостность жилища, а также не пользоваться электричеством и газом до проверки исправности электроснабжения и газового оборудования.

Во избежание несчастных случаев гражданам рекомендуется быть особенно внимательными в районах подтопления при нахождении в охранных зонах линий электропередач.