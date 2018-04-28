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Лесные пожары охватывают все новые территории России
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Лесные пожары охватывают все новые территории России 

Авторадио 42 минуты назад
Горит уже около 170 тысяч гектаров тайги — это данные Авиалесоохраны. В Сибирском федеральном округе огнем объято более 11 тысяч гектаров — это на треть больше, чем накануне. Тяжелая ситуация в Хинганском заповеднике — там удалось локализовать пожар на площади 37 тысяч гектаров. Для сравнения: вся территория заповедника — это 97 тысяч гектаров. Он пылает уже больше недели, руководство — под следствием за халатность. В 18 километрах от Благовещенска от огня едва успели спасти село Кантон-Коммуна: на помощь пожарным пришли местные жители. Пламя бушевало всего в 150 метрах от их домов.
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