СМИ: В США при крушении самолёта времён Второй мировой погибли два человека

В результате крушения гражданского самолёта времён Второй мировой войны на авиабазе Военно-морских сил США Кингсвилл в Техасе погибли два человека. Об этом информирует Caller Times. Как заявил официальный представитель авиабазы Кевин Кларк , при крушении погибли пилот и пассажир, находившиеся в самолёте. По его словам, самолёт T-6 Texan упал вскоре после взлёта и загорелся. По факту произошедшего организовано расследование. Ранее стало известно, что в американском штате Аризона потерпел крушение военный самолёт.