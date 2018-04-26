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СМИ: В США при крушении самолёта времён Второй мировой погибли два человека
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Умерла звезда сериала "Сваты"
Умерла звезда сериала "Сваты"

СМИ: В США при крушении самолёта времён Второй мировой погибли два человека 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: planet-today.ru
В результате крушения гражданского самолёта времён Второй мировой войны на авиабазе Военно-морских сил США Кингсвилл в Техасе погибли два человека. Об этом информирует Caller Times.
Как заявил официальный представитель авиабазы Кевин Кларк, при крушении погибли пилот и пассажир, находившиеся в самолёте.
По его словам, самолёт T-6 Texan упал вскоре после взлёта и загорелся.
По факту произошедшего организовано расследование.
Ранее стало известно, что в американском штате Аризона потерпел крушение военный самолёт.
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