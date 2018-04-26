Ещё
Fox: в США два человека погибли в результате крушения самолета времен Второй мировой войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fox: в США два человека погибли в результате крушения самолета времен Второй мировой войны 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 26 апреля. Два человека погибли в США в результате крушения самолета T-6 «Тексан», который использовался для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны и послевоенные годы. Как сообщил в четверг телеканал Fox News, инцидент произошел на вспомогательной военно-морской базе в Кингсвилле (штат Техас).
Небольшой одномоторный самолет упал вскоре после взлета с аэродрома и загорелся. На его борту которого находились два человека — пилот и пассажир, оба погибли.
Пожар, возникший после крушения самолета, принадлежавшего частному лицу, быстро ликвидировал персонал базы. По предварительной версии, инцидент произошел из-за того, что пилот по неустановленной пока причине потерял контроль. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
T-6 «Тексан» — американский легкий учебный самолет, который использовался для обучения летчиков-истребителей в армии США, ВМС США, а также еще 33 странах. За 25 лет использования было произведено более 15,4 тыс. таких аэропланов.
ТАСС: последние новости
Мать и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Костромской области В Росавиации назвали опасные воздушные зоны В Подмосковье госпитализирован сбитый иномаркой школьник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель187
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США45
Глава МЧС ответил Михалкову210
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»111
Назван доход говорившей с Путиным звезды7
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение