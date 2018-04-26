Fox: в США два человека погибли в результате крушения самолета времен Второй мировой войны

ТАСС , 26 апреля. Два человека погибли в США в результате крушения самолета T-6 «Тексан», который использовался для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны и послевоенные годы. Как сообщил в четверг телеканал Fox News, инцидент произошел на вспомогательной военно-морской базе в Кингсвилле (штат Техас).

Небольшой одномоторный самолет упал вскоре после взлета с аэродрома и загорелся. На его борту которого находились два человека — пилот и пассажир, оба погибли.

Пожар, возникший после крушения самолета, принадлежавшего частному лицу, быстро ликвидировал персонал базы. По предварительной версии, инцидент произошел из-за того, что пилот по неустановленной пока причине потерял контроль. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

T-6 «Тексан» — американский легкий учебный самолет, который использовался для обучения летчиков-истребителей в армии США, ВМС США, а также еще 33 странах. За 25 лет использования было произведено более 15,4 тыс. таких аэропланов.