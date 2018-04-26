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На Кубани проходят массовые акции в память о жертвах Чернобыльской аварии
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На Кубани проходят массовые акции в память о жертвах Чернобыльской аварии 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. Авария на Чернобыльской АЭС — одна из самых трагичных страниц в истории XX века. В ночь на 26 апреля 1986 года произошло разрушение четвертого блока атомной электростанции. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В первые три месяца после катастрофы погибли 31 человек, еще 19 смертей, наступивших с 1987 по 2004 гг., предположительно относятся к последствиям Чернобыльской аварии. В более широком рассмотрении от высоких доз облучения, полученных в основном аварийными работниками и ликвидаторами, умерли или, с определенной степенью вероятности, могут умереть четыре тысячи людей.
В день годовщины трагедии в Краснодарском крае пройдут массовые акции памяти, их участниками станут свыше 12 тысяч человек. Согласно официальной статистике, на Кубани проживают около 1,5 тысячи человек, эвакуированных из так называемой «зоны отчуждения».
В Краснодаре траурный митинг начался в 11 часов утра у памятника ликвидатором аварии.
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