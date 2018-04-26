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В Амурской области огонь вплотную приблизился к жилым строениям
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В Амурской области огонь вплотную приблизился к жилым строениям 

Авторадио 36 минут назад
Огнем охвачено уже 80 тыс. га. К борьбе со стихией привлекли более одной тысячи человек и 170 единиц техники. В МЧС предупреждают — сегодня ситуация может ухудшится. В регионе ожидается усиление ветра местами в порывах до 22 метров в секунду. Накануне в пригороде Благовещенска пришлось эвакуировать из санатория сотню детей. Их временно разместили в больнице и роддоме. Площадь пожаров в России уже превысила сто тысяч гектаров и продолжает расти. Самое большое число очагов — в Приамурье. Сложная обстановка в Забайкальском крае и Еврейской автономной области.
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