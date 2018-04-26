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Площадь природных пожаров в России превысила сто тысяч гектаров
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Площадь природных пожаров в России превысила сто тысяч гектаров 

Авторадио 1 час назад
За минувшие сутки более сотни лесных пожаров в России охватили свыше 106 гектаров, в том числе земли Министерства обороны в трех регионах. За сутки удалось ликвидировать 82 очага на площади 12 тысяч гектаров. Лидируют по количеству пожаров Забайкалье, Амурская область и Приморский край. В Хабаровском крае было зарегистрировано 17 пожаров. Кроме того, сам Хабаровск в дыму из-за пала сухой травы в Еврейской автономии. Трава горит на противоположном от города берегу Амура.
В Бурятии сейчас три очага, в Иркутской области — два, в Республике Тыва — один пожар. В борьбе с огнем принимали участие 3,5 тысячи человек, 700 единиц техники и 15 воздушных судов. Задействованы парашютисты. Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах страны. Режим ЧС введен в Амурской области и Забайкалье. Особый противопожарный режим действует сейчас в 18-ти регионов.
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