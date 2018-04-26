Ещё
В роддоме в столице Башкирии произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В роддоме в столице Башкирии произошел пожар 

ИД «Собеседник» 32 минуты назад
Из-за пожара в родильном доме в Уфе эвакуировали 250 человек, из которых около 60 — это новорожденные.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. По данным спасателей, пострадавших в результате пожара нет. Пожарным службам о возгорании стало известно 2:35 по местному времени, а ликвидирован он был спустя час: «На месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. На ликвидации пожара работали 18 единиц техники и 51 человек».
Благодаря слаженным действиям персонала и своевременному прибытию пожарных жертв удалось избежать: «По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома».
ИД «Собеседник»: последние новости
Закурившего пассажира самолета из Ростова-на-Дону сняли во "Внуково" "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра Ураган в Москве повалил 900 деревьев и оборвал линии электропередач
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль128
ЦБ отозвал лицензии у двух банков10
В Москве горит торговый центр26
Глава МЧС ответил Михалкову86
Почему Украина закрыла свои воды от РФ70
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение