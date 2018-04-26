В роддоме в столице Башкирии произошел пожар

Из-за пожара в родильном доме в Уфе эвакуировали 250 человек, из которых около 60 — это новорожденные.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. По данным спасателей, пострадавших в результате пожара нет. Пожарным службам о возгорании стало известно 2:35 по местному времени, а ликвидирован он был спустя час: «На месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. На ликвидации пожара работали 18 единиц техники и 51 человек».

Благодаря слаженным действиям персонала и своевременному прибытию пожарных жертв удалось избежать: «По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома».