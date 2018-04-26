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Камчатка окажется под ударом тихоокеанского циклона
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Камчатка окажется под ударом тихоокеанского циклона 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Тихоокеанский циклон подойдет к берегам Камчатки в ночь на пятницу, жителям края рекомендовано соблюдать меры предосторожности, сообщает краевой главк МЧС.
По информации спасателей, которые ссылаются на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля ночью и днём в зоне влияния атмосферного вихря окажутся южные районы полуострова.
"В Петропавловск-Камчатском и в Вилючинском городских округах, а также в Усть-Большерецком, Елизовском районах прогнозируется выпадение осадков в виде снега с дождём, местами до сильных. Ожидается усиление ветра на юго-восточном побережье в порывах до 17-22 метров в секунду, на юго-западном побережье — до 25-30 метров в секунду. На дорогах — гололедица и снежные заносы", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что во время действия циклона спасатели будут готовы в случае необходимости оказывать помощь населению. В ведомстве также рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности.
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